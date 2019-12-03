Фигуристки Сотскова и Леонова пропустят чемпионат России

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Фигуристки Мария Сотскова и Алёна Леонова не будут участвовать в чемпионате России, который пройдёт в Красноярске.
Фигуристки Сотскова и Леонова пропустят чемпионат России
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я пропускаю чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Считаю, сейчас нужно вплотную заняться этим вопросом», — цитирует Сотскову ТАСС.

«Я не пропускала чемпионатов России ни разу. В этом году хотела попасть на этапы серии Гран-при — не вышло, а отбираться через Кубки мне не очень хотелось. Это моё решение, и тренер его принял. Плюс, меня подкосила небольшая травма колена. Я делала МРТ, серьёзные нагрузки запрещены, подготовка к соревнованиям не может проходить в полную силу. Раньше проблем с коленями не было, но решила всё-таки проверить, мне не 15 лет, нагрузки серьёзные — 25 лет на льду. Так что хорошо, что ничего серьёзного», — заявила 29-летняя Леонова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 29 декабря 2019 года.

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