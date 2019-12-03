Промоутер назвал наиболее вероятного соперника Бетербиева

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, ведущий дела чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, заявил, что россиянин проведёт свой следующий поединок в Китае.
Промоутер назвал наиболее вероятного соперника Бетербиева
  • РИА Новости

«У Артура есть обязательства перед IBF. Мы получили от них разрешение на объединительный бой с Гвоздиком, а теперь Бетербиев должен встретиться с Мэн Фаньлуном. Это крепкий боец из Китая. Надеемся организовать этот поединок в Китае, у нас есть солидное предложение провести турнир на одном из островов, который именуют «китайские Гавайи». Эдди Хирн сказал, что победитель боя Бетербиев — Фаньлун подерётся с Дмитрием Биволом», — цитирует Арума Boxingnews24.

В последнем поединке Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC.

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