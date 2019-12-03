Голландский журналист рассказал, как в Нидерландах называли стиль игры «Витесса» Слуцкого

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Обозреватель голландского издания Voetbalzone Крис Мейер рассказал, почему фанаты «Витесса» не были довольны игрой команды под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого.
Голландский журналист рассказал, как в Нидерландах называли стиль игры «Витесса» Слуцкого
  • Reuters

«Голландия — немного странная страна в футбольном плане. Мы обожаем атакующую игру, фаны часто не готовы принимать игру на результат, прагматизм и всё такое. Слуцкий прививал «Витессу» достаточно оборонительную игру, и болельщикам это не нравилось. Футбол Слуцкого называли «Волга-катеначчо». Газета De Gelderlander придумала это выражение, и оно прижилось. Слуцкий ненавидел его. Вообще, у «Витесса» едва ли не самые требовательные фанаты в Голландии. С этим Слуцкому не повезло», — цитирует Мейера Sport24.

Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» в ноябре 2019 года после серии из пяти поражений подряд. Россиянин возглавлял голландский клуб с лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Новиков заявил, что относится совершенно спокойно к слухам о назначении Слуцкого в «Динамо».

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