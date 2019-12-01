Новиков: отношусь совершенно спокойно к слухам о назначении Слуцкого в «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он может уступить свою должность экс-наставнику сборной России Леониду Слуцкому.
Новиков: отношусь совершенно спокойно к слухам о назначении Слуцкого в «Динамо»
  • РИА Новости

«Слухи о приглашении Слуцкого в «Динамо»? Я отношусь к ним совершенно спокойно. Слуцкий — это топовый тренер для российского уровня, он способен усилить любую команду», — заявил Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» в конце ноября ввиду неудовлетворительных результатов команды.

Ранее Красич выразил уверенность в том, что Слуцкий быстро найдёт себе новый клуб.

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