Красич уверен, что Слуцкий быстро найдёт себе новый клуб

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич высказал мнение об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера голландского «Витесса».

«Слуцкий здорово показал себя в «Витессе», были хорошие результаты. Он всё ещё молодой и перспективный тренер. Уверен, он быстро найдёт очень хорошую команду и будет в ней успешно работать», — приводит слова Красича «Чемпионат».

Он отметил, что для Слуцкого было бы хорошо продолжить карьеру в Европе.

«Он накопил хороший опыт, но при этом ещё не раскрыл весь свой потенциал. Я с ним работал и говорю об этом уверенно», — добавил сербский футболист, игравший под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Эредивизи и вышла в плей-офф за право участвовать в Лиге Европы, но там уступила «Утрехту». По итогам 15 туров нынешнего сезона «Витесс» занимает пятое место. Серия поражений команды на данный момент насчитывает пять матчей, после последнего из которых тренер ушёл в отставку.

Ранее сообщалось, что в «Витессе» сожалеют, что Слуцкому не удалось изменить ситуацию в команде.