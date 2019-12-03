Путин высказался о важности развития в России паралимпийского движения

Президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийцами в Российском международном олимпийском университете высказал мнение о важности развития в стране не только олимпийского, но и паралимпийского движения, а также массового спорта.

«У нас очень важно развивать не только олимпийское, но и паралимпийское движение, нам нужно ещё массовый спорт развивать. И причём для всех: и для молодых ребят, и у кого есть ограничения по здоровью, у кого нет его, все должны заниматься спортом», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что, несмотря на рост показателей вовлечённости населения в спорт, стране ещё есть к чему стремиться в данном вопросе, а также заверил паралимпийцев в том, что государство будет делать всё, чтобы поддерживать спортсменов.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о влиянии тренера по дзюдо на его судьбу.