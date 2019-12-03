Колобков прокомментировал задержания болельщиков в Санкт-Петербурге

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал задержания болельщиков, произошедшие перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак».
Колобков прокомментировал задержания болельщиков в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В Санкт-Петербурге задержали около сотни фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0.

Ранее в УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге.

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