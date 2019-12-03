В «Авангарде» прокомментировали возможный уход Хартли в НХЛ

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Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Боба Хартли в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В «Авангарде» прокомментировали возможный уход Хартли в НХЛ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Марк Бержевен звонил Хартли, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет», — приводит слова Сушинского ТАСС.

Хартли возглавляет «Авангард» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Гагарина. 59-летний специалист раньше работал в таких клубах НХЛ, как «Атланта Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш», с которым в сезоне-2000/01 выиграл Кубок Стэнли.

По информации СМИ Бержевен, являющийся генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс», предложил Хартли возглавить команду.

Ранее сообщалось, что ушедший из «Ак Барса» голкипер Эмиль Гарипов подписал контракт с «Авангардом».

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