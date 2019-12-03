В «Авангарде» прокомментировали возможный уход Хартли в НХЛ
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- РИА Новости
«Марк Бержевен звонил Хартли, но не встречался. Да, разговор касался возможной работы в «Монреале». Боб сказал, что работает в «Авангарде» и никаких переговоров вести не будет», — приводит слова Сушинского ТАСС.
Хартли возглавляет «Авангард» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Гагарина. 59-летний специалист раньше работал в таких клубах НХЛ, как «Атланта Трэшерз» и «Колорадо Эвеланш», с которым в сезоне-2000/01 выиграл Кубок Стэнли.
По информации СМИ Бержевен, являющийся генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс», предложил Хартли возглавить команду.
Ранее сообщалось, что ушедший из «Ак Барса» голкипер Эмиль Гарипов подписал контракт с «Авангардом».