«Айлендерс» обыграл «Детройт» в матче НХЛ благодаря 30 сейвам Варламова

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Айлендерс» принесли шайбы Андерса Ли, Энтони Бовиллье и Джордана Эберле, ставшего автором дубля. Голкипер Семён Варламов записал в свой актив 30 сейвов.

«Детройт», для которого это поражение стало десятым подряд, ответил голом Дилана Ларкина.

Ранее сообщалось, что шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».