«Айлендерс» обыграл «Детройт» в матче НХЛ благодаря 30 сейвам Варламова
- Reuters
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Айлендерс» принесли шайбы Андерса Ли, Энтони Бовиллье и Джордана Эберле, ставшего автором дубля. Голкипер Семён Варламов записал в свой актив 30 сейвов.
«Детройт», для которого это поражение стало десятым подряд, ответил голом Дилана Ларкина.
Ранее сообщалось, что шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».