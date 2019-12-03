Лопырёва отреагировала на шестой «Золотой мяч» в карьере Месси

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырёва прокомментировала победу нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года по версии France Football.

«Как говорил один политик: никогда такого не было, и вот опять? Но я, честно, понимаю всех, кто хочет увидеть признание новых лиц на таком уровне, только что поделать, если мы живем в одно время с Лео Месси», — цитирует Лопырёву Sport24.

По её словам, она очень рада за аргентинского игрока. Кроме того, он отметила, что теперь ей будет проще отвечать на вопрос, кто лучше: Месси или Криштиану Роналду.

«Могу просто кивать на табло, на котором стало 6:5 в пользу Месси. Ещё один плюс», — добавила Лопырёва.

Церемония вручения награды состоялась в Париже.

Вторым в голосовании после Месси стал защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, а третьим — форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Месси в шестой раз в карьере выиграл «Золотой мяч».