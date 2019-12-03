Отец Нурмагомедова рассказал о возможном бое Махачева с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный Ислам Махачев может провести поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Ислам сейчас готов драться с любым соперником из топ-10 лёгкого веса UFC. И если он сделает это досрочно, станет претендентом на чемпионский пояс. У Махачева есть возможность встретиться даже с Конором, если он выиграет у Серроне. Почему нет?» — сказал Нурмагомедов-старший на открытии зала MMA в Махачкале.

Он отметил, что если раньше соперники избегали поединка с его сыном, то теперь то же самое происходит с Махачевым. По мнению тренера, Махачев спокойно переведёт в партер уже на третьей минуте что Макгрегора, что Серроне.

«Разницы нет. Они ведь ударники, а у Ислама большой багаж опыта в борьбе. Но он может и в стойке подраться, у него очень хороший грэпплинг. Его победа над обоими кажется мне реальной. Когда я вижу соперника, я думаю, как его достать, и что с ним делать», — добавил Нурмагомедов-старший.

Ранее отец Нурмагомедова заявил, что бой сына с Фергюсоном будет самым большим в истории UFC.