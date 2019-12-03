Отец Нурмагомедова: бой Хабиба с Фергюсоном будет самым большим в истории UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность, что бой сына с американцем Тони Фергюсоном будет самым большим в истории UFC.

«Макгрегор? Обхожу тему Конора, поскольку он не в теме. Макгрегор движется сам по себе. Думаю, он будет драться с Дональдом Серроне. Главное, 18 апреля Хабиб встретится с Тони Фергюсоном в Бруклине. Тони уже подписал контракт. Это будет самый большой бой в истории UFC», — сказал Нурмагомедов-старший на открытии зала MMA в Махачкале.

Он также подчеркнул необходимость подготовиться к такому поединку «как никогда хорошо». Кроме того, по его словам, он снова попытается получить визу в США.

«Пытаюсь её получить. Документы отправлены в Казахстан. Жду, когда меня пригласят туда. Числа 22-го буду в Алма-Ате. Надеюсь, пройду собеседование», — добавил Нурмагомедов-старший.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Фергюсон в своём последнем бою техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. У Фергюсона 25 выигранных поединков при трёх неудачах.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как будет готовиться к бою с Фергюсоном.