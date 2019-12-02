Игонин высказался о задержаниях фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге
«Там имело место административное правонарушение. И те, кто его совершил, заплатили штраф в 500 рублей за то, что вели себя вызывающе в общественном месте. Тут речь могла идти и о баскетбольных фанатах, футбол и великий Дзюба тут ни при чём. На мой взгляд, то, что у нас выявляют нарушителей с помощью камер видеонаблюдения, — это хорошо. Это шаг к цивилизации», — сказал Игонин в интервью RT.
Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал слова Дзюбы, который назвал фашистами фанатов «Спартака».