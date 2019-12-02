Хомуха об инциденте Дзюбы с фанатами «Спартака»: он уже сам понял, что был не прав
«Дзюба уже достаточно опытный футболист, он должен понимать цель тех слов, что звучат в его адрес. Он должен быть сдержанным, тем более капитан сборной России. Насколько я понимаю, инцидент будет разбирать комитет по этике РФС. На мой взгляд, тут не нужны штрафы, наверняка Дзюба уже и сам понял, что был не прав», — сказал эксперт в интервью RT.
Хомуха выразил уверенность, что Дзюбу вызовут на заседание в РФС, на котором будет проведена воспитательная беседа.
«А Дзюбе не мешало бы принести извинения, сделать соответствующее заявление, объяснить, что он просто не сдержался. И, думаю, на этом конфликт будет исчерпан», — добавил Хомуха.
Ранее тренер Ринат Билялетдинов выразил мнение, что в РПЛ должны отреагировать на слова Дзюбы о фанатах «Спартака».