Хомуха об инциденте Дзюбы с фанатами «Спартака»: он уже сам понял, что был не прав

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал слова нападающего команды Артёма Дзюбы, который назвал фашистами фанатов московского «Спартака» после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дзюба уже достаточно опытный футболист, он должен понимать цель тех слов, что звучат в его адрес. Он должен быть сдержанным, тем более капитан сборной России. Насколько я понимаю, инцидент будет разбирать комитет по этике РФС. На мой взгляд, тут не нужны штрафы, наверняка Дзюба уже и сам понял, что был не прав», — сказал эксперт в интервью RT.

Хомуха выразил уверенность, что Дзюбу вызовут на заседание в РФС, на котором будет проведена воспитательная беседа.

«А Дзюбе не мешало бы принести извинения, сделать соответствующее заявление, объяснить, что он просто не сдержался. И, думаю, на этом конфликт будет исчерпан», — добавил Хомуха.

Ранее тренер Ринат Билялетдинов выразил мнение, что в РПЛ должны отреагировать на слова Дзюбы о фанатах «Спартака».

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