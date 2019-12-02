«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Йокериту» из Хельсинки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе уфимцев отличились Алексей Семёнов и Станислав Гареев. У финского коллектива шайбы забросили Брайан О'Нилл, Хенрик Хаапала и Марко Анттила.

Для «Салавата Юлаева» это поражение стало четвёртым подряд.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором», а «Йокерит» — с «Барысом» из Нур-Султана.

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» одолел подольский «Витязь» (2:1).

Ранее «Спартак» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ.