Волейболист Спиридонов извинился за своё поведение на детском теннисном турнире
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«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису города Уфы, я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент, произошедший на кортах теннисной школы», — написал Спиридонов в своём Instagram.
Он также поблагодарил организаторов соревнований, которые, по его мнению, занимаются благим делом.
«Мне крайне стыдно за своё поведение и принесённый моральный ущерб родителям, детям и организаторам. ГАУ СШОР по теннису города Уфы — одна из лучших школ нашей страны со своими традициями. Я ещё раз лично извиняюсь перед школой, родителями и детьми. Такого больше не повторится», — заключил Спиридонов.
До этого в СМИ появилась информация, что дочь Спиридонова в финале турнира дисквалифицировали из-за поведения находящегося в состоянии алкогольного опьянения волейболиста, который нецензурно выражался, ссорился с другими родителями и провоцировал судей.
В Twitter также появилось видео, на котором Спиридонов пытается устроить драку с одним из судей.
Ранее сообщалось, что Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире.