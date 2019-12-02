Волейболист Спиридонов извинился за своё поведение на детском теннисном турнире

Известный волейболист Алексей Спиридонов принёс свои извинения за поведение на детском теннисном турнире в Уфе, в котором участвовала его дочь.

«Уважаемые родители, дети, тренеры и руководство ГАУ СШОР по теннису города Уфы, я приношу свои искренние извинения за вчерашний инцидент, произошедший на кортах теннисной школы», — написал Спиридонов в своём Instagram.

Он также поблагодарил организаторов соревнований, которые, по его мнению, занимаются благим делом.

«Мне крайне стыдно за своё поведение и принесённый моральный ущерб родителям, детям и организаторам. ГАУ СШОР по теннису города Уфы — одна из лучших школ нашей страны со своими традициями. Я ещё раз лично извиняюсь перед школой, родителями и детьми. Такого больше не повторится», — заключил Спиридонов.

До этого в СМИ появилась информация, что дочь Спиридонова в финале турнира дисквалифицировали из-за поведения находящегося в состоянии алкогольного опьянения волейболиста, который нецензурно выражался, ссорился с другими родителями и провоцировал судей.

В Twitter также появилось видео, на котором Спиридонов пытается устроить драку с одним из судей.

Ранее сообщалось, что Спиридонов устроил скандал на детском теннисном турнире.