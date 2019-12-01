Экс-футболист «Зенита» Лепёхин: Мешков отсудил хорошо, ошибок было минимум

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился впечатлениями от работы бригады арбитров матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

«Все спорные моменты я пересматривал на повторах, мне тяжело сделать однозначный вывод по всем эпизодам. Картинка не даёт полноценной информации. Очень часто арбитр останавливал встречу, ждал реакции помощников из комнаты VAR. Если и были ошибки, то их было минимальное количество. Хорошо ли отработал Мешков? Думаю, да. У меня нет никаких вопросов по удалению, обе жёлтые были железобетонными. Здесь не может быть никаких вопросов. Если говорить о моменте с забитым голом, может, и был какой-то контакт, но если футболист собирается играть в нашем чемпионате, наверное, не стоит падать от такого контакта», — сказал Лепёхин «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что после окончания матча с «Зенитом» Тедеско зашёл в судейскую.