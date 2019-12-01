Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Зенитом».

«Поздравления «Зениту», они играли лучше сегодня. В особенности в первой половине, они больше владели мячом. Мы пытались прессинговать, однако не лучшим образом. Также потеряли много мячей. Во второй половине мы выровняли игру, но не смогли сравнять счёт. «Зенит» борется за попадание в число лучших 16-ти команд Европы, и сегодня мы видели почему», — заявил Тедеско.

Ранее Тедеско признался, что не видел эпизод с конфликтом Ананидзе с Мельгарехо.