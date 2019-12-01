«Ак Барс» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо».

Встреча, проходившая на «Татнефть Арене» в Казани, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Ак Барса».

В составе хозяев дубль на счету Михаила Глухова, также забрасывали Виктор Тихонов, Артём Галимов и Станислав Галиев. У «Динамо» отличились Илья Круглов и Максим Афиногенов.

«Ак Барс» одержал восьмую победу в последних девяти встречах.

Ранее сообщалось, что ушедший из «Ак Барса» голкипер Гарипов подписал контракт с «Авангардом».