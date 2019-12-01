«Ак Барс» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая на «Татнефть Арене» в Казани, завершилась со счётом 5:2 в пользу «Ак Барса».
В составе хозяев дубль на счету Михаила Глухова, также забрасывали Виктор Тихонов, Артём Галимов и Станислав Галиев. У «Динамо» отличились Илья Круглов и Максим Афиногенов.
«Ак Барс» одержал восьмую победу в последних девяти встречах.
Ранее сообщалось, что ушедший из «Ак Барса» голкипер Гарипов подписал контракт с «Авангардом».