Сёмин: наши ошибки во многом связаны с усталостью

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итог матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Сёмин: наши ошибки во многом связаны с усталостью
  • РИА Новости

«Динамо» могу поздравить, они второй тайм играли лучше. При простой ситуации мы допустили ошибку. Наверное, было несколько компонентов, по которым «Динамо» нас переиграло. Были ситуации, в которых мы действовали неверно. Дайте нам немного времени, чтобы разобраться с этим. Проблемы у нас не только с психологией. Наши ошибки во многом связаны с очень высоким уровнем усталости. Особенно во втором тайме. Футболисты не всегда могут принять правильное решение», — заявил Сёмин.

Также главный тренер «Локомотива» затруднился сказать о степени серьёзности травм Гилерме, Баринова и Антона Миранчука.

Ранее сообщалось, что дубль Филиппа принёс «Динамо» победу над «Локомотивом» в РПЛ.

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