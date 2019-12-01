Бышовец поддержал критику в адрес Дзюбы

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Экс-футболист сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Анатолий Бышовец считает, что своими последними выступлениями форвард сборной России и «Зенита» Артём Дзюба заслужил критику со стороны болельщиков.
Бышовец поддержал критику в адрес Дзюбы
  • РИА Новости

«После болезненного поражения от Бельгии в Санкт-Петербурге мы переживаем своего рода эмоциональный разворот. У болельщиков возникло чувство неудовлетворения, которое, как мне кажется, стало причиной словесного конфликта части публики, приехавшей в Сан-Марино, с Артёмом Дзюбой. В футболе от любви до ненависти, от восхваления до уничижения — один шаг, один забитый или пропущенный гол. Возьмём того же Дзюбу. Если убрать дикарскую форму выкриков во время матча в Сан-Марино, то цивилизованная критика в его адрес, на мой взгляд, справедлива. Чем больше ты говоришь, тем выше с тебя спрос. Дзюба говорит много. А в важнейших матчах этого сезона — таких, как за «Зенит» против «Локомотива», «Лейпцига», а также за сборную против Бельгии — наши болельщики не увидели в Артёме лидера. И имели полное право быть разочарованными. Тем более после того, как он публично заявил, что мы «выйдем и будем биться, как львы». На деле же мы видели, что защитник Боята просто вышиб льва с поля. Артём катастрофически зависит от своего состояния. Такого с большим мастером быть не должно», — заявил Бышовец в интервью «Спорт-Экспресс».

Во время матча сборной России в Сан-Марино болельщики выкрикивали нецензурные фразы в адрес Дзюбы. Подобное продолжилось и на матчах чемпионата России.

Ранее Непомнящий назвал заказом акцию фанатов против Дзюбы.

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