Непомнящий назвал заказом акцию фанатов против Дзюбы

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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал оскорбления нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны фанатов «Спартака».
Непомнящий назвал заказом акцию фанатов против Дзюбы
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Мне кажется, речь идёт о чьём-то заказе, желании спровоцировать. Не скажу кому, но кому-то это нужно. Возможно, когда-то Артём позволял себе неосторожные высказывания в адрес фанатов, хотя обычно он отделяет адекватных от неадекватных. Ведь он спартаковец по духу, у него хорошие отношения со многими статусными болельщиками красно-белых», — сказал Непомнящий RT.

По его мнению, Дзюбе удастся справиться с проявлениями негатива в свой адрес.

«Не думаю, что его это сильно расстроит. Дзюба привык к тому, что ему постоянно надо что-то доказывать, к тому, что против него всегда кто-то выступает. Понятно, что речь идёт о небольшой кучке болельщиков, а не обо всех фанатах «Спартака». Да, история неприятная, но я верю, что у Артёма хватит сил на то, чтобы справиться», — добавил тренер.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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