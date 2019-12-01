Калиниченко: Тедеско уже нашёл болевые точки «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» оценил изменения в структуре игры красно-белых под руководством Доменико Тедеско.
Калиниченко: Тедеско уже нашёл болевые точки «Зенита»
  • РИА Новости

«Удивить «Спартак» сегодня может, Тедеско уже нашёл болевые точки у питерцев. Другой вопрос, сумеют ли футболисты воплотить в дело идеи тренера. Тедеско досконально разобрал манеру игры «Зенита», по крайней мере по тем поединкам, которые я видел в исполнении «Спартака», тренерский штаб тщательно готовится тактически к предстоящим матчам. Ну а к «Зениту» сам бог велел подготовиться и воспользоваться недостатками. А недостатки у питерцев есть, нет ничего страшного и сверхъестественного в этой команде. При Тедеско тактически команда изменилась. Доменико нашёл для игроков оптимальное место на поле. Мы видим и Бакаева, который здорово выглядит, и Ларссон расцвёл. В целом в команде стало больше структуры и понимания того, что нужно делать на поле», — цитирует Калиниченко «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее фанат «Спартака» рассказал о массовых задержаниях московских болельщиков в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить