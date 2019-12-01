Калиниченко: Тедеско уже нашёл болевые точки «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» оценил изменения в структуре игры красно-белых под руководством Доменико Тедеско.

«Удивить «Спартак» сегодня может, Тедеско уже нашёл болевые точки у питерцев. Другой вопрос, сумеют ли футболисты воплотить в дело идеи тренера. Тедеско досконально разобрал манеру игры «Зенита», по крайней мере по тем поединкам, которые я видел в исполнении «Спартака», тренерский штаб тщательно готовится тактически к предстоящим матчам. Ну а к «Зениту» сам бог велел подготовиться и воспользоваться недостатками. А недостатки у питерцев есть, нет ничего страшного и сверхъестественного в этой команде. При Тедеско тактически команда изменилась. Доменико нашёл для игроков оптимальное место на поле. Мы видим и Бакаева, который здорово выглядит, и Ларссон расцвёл. В целом в команде стало больше структуры и понимания того, что нужно делать на поле», — цитирует Калиниченко «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря на «Газпром Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

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