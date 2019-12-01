Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Такие бои уже стали серьёзной историей. Посмотрим, как будет дальше, но хочется всё-таки видеть бойцов, дерущихся с другими бойцами. А пауэрлифтер — это не боец, это пауэрлифтер. Ещё и первый бой проводил. Это немного не то», — приводит слова Джонса «Спорт-Экспресс».

Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде. До этого поединка на счету бойца ММА было 28 побед и семь поражений в смешанных единоборствах, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедший бой был дебютным.

Ранее Харитонов назвал цирком бой Емельяненко и Кокляева.