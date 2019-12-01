Лыжник Большунов стал пятым в пасьюте на этапе КМ в Руке
- РИА Новости
Российский лыжник преодолел дистанцию за 36 минут 18,0 секунды, проиграв 48,3 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо, выигравшему гонку.
Серебро завоевал другой представитель Норвегии, Эмиль Иверсен. Бронза у финна Ийво Нисканена.
Сергей Устюгов и Андрей Ларьков завершили гонку 10-м и 11-м соответственно, Иван Якимушкин — 18-м, Артём Мальцев — 20-м, Илья Порошкин — 21-м, Андрей Мельниченко — 22-м, Илья Семиков — 44-м, а Глеб Ретивых — 63-м.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке.