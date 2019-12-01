Лыжник Большунов стал пятым в пасьюте на этапе КМ в Руке

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Россиянин Александр Большунов занял пятое место в гонке преследования на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Лыжник Большунов стал пятым в пасьюте на этапе КМ в Руке
  • РИА Новости

Российский лыжник преодолел дистанцию за 36 минут 18,0 секунды, проиграв 48,3 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо, выигравшему гонку.

Серебро завоевал другой представитель Норвегии, Эмиль Иверсен. Бронза у финна Ийво Нисканена.

Сергей Устюгов и Андрей Ларьков завершили гонку 10-м и 11-м соответственно, Иван Якимушкин — 18-м, Артём Мальцев — 20-м, Илья Порошкин — 21-м, Андрей Мельниченко — 22-м, Илья Семиков — 44-м, а Глеб Ретивых — 63-м.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке.

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