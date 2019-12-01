Колосков считает, что Слуцкий будет востребован в России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах Леонида Слуцкого продолжить свою тренерскую карьеру в Европе после отставки из голландского «Витесса».

«В Европе точно в ближайшее время не сможет себя реализовать. Потому что там таких вещей не прощают, теперь за ним будет шлейф лузера в определённой степени. А что касается России, то он может быть востребован в самое ближайшее время, как только вернётся», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла пятое место в Эредивизи и вышла в плей-офф за право участвовать в Лиге Европы, но там уступила «Утрехту». По итогам 15 туров нынешнего сезона «Витесс» занимает пятое место. Серия поражений команды на данный момент насчитывает пять матчей, следом за последним из которых тренер ушёл в отставку.

Ранее Милош Красич выразил уверенность, что Слуцкий быстро найдёт себе новый клуб.