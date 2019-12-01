СМИ: В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака» и «Зенита»
- РИА Новости
Как сообщает «Фонтанка», к утру 1 декабря в отделениях полиции города побывали 86 фанатов, из которых 81 человек — болельщики «Спартака», пятеро — поклонники «Зенита».
Отмечается, что на большинство из них были составлены протоколы за мелкое хулиганство, а некоторым были выписаны штрафы за пьянство на улице.
Матч «Зенита» и «Спартака» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Владислав Радимов назвал фаворита в дерби «Зенит» — «Спартак».