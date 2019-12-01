Сборная России завоевала пять золотых медалей на ЧМ по прыжкам на батуте
- РИА Новости
Российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Золото в индивидуальных соревнованиях в активе Александра Лисицына, Виктории Даниленко, Михаила Заломина, ещё две победы одержали сборные команды России.
Серебро завоевал дуэт Сусана Кочесок и Анна Корнетская, а также мужская и женская команды.
Бронза у Александры Бонарцевой, дуэта Михаил Мельник — Сергей Азарян, а также у мужской и женской сборных.
Ранее сообщалось, что Заломин выиграл золото в двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте.