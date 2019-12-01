Сборная России завоевала пять золотых медалей на ЧМ по прыжкам на батуте

Короткая ссылка
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте чемпионата мира по прыжкам на батуте в японском Токио.
Сборная России завоевала пять золотых медалей на ЧМ по прыжкам на батуте
  • РИА Новости

Российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Золото в индивидуальных соревнованиях в активе Александра Лисицына, Виктории Даниленко, Михаила Заломина, ещё две победы одержали сборные команды России.

Серебро завоевал дуэт Сусана Кочесок и Анна Корнетская, а также мужская и женская команды.

Бронза у Александры Бонарцевой, дуэта Михаил Мельник — Сергей Азарян, а также у мужской и женской сборных.

Ранее сообщалось, что Заломин выиграл золото в двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить