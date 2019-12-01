Сборная России завоевала пять золотых медалей на ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте чемпионата мира по прыжкам на батуте в японском Токио.

Российские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Золото в индивидуальных соревнованиях в активе Александра Лисицына, Виктории Даниленко, Михаила Заломина, ещё две победы одержали сборные команды России.

Серебро завоевал дуэт Сусана Кочесок и Анна Корнетская, а также мужская и женская команды.

Бронза у Александры Бонарцевой, дуэта Михаил Мельник — Сергей Азарян, а также у мужской и женской сборных.

Ранее сообщалось, что Заломин выиграл золото в двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте.