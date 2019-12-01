Азмун не понимает, почему фанаты оскорбляют Дзюбу

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказал мнение об оскорблениях болельщиков в адрес его одноклубника Артёма Дзюбы.
Азмун не понимает, почему фанаты оскорбляют Дзюбу
  • РИА Новости

«Конечно, это очень и очень неприятная ситуация. Что Артём, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России. И мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова. Понятно, Дзюба не маленький, но у него есть жена, родители, дети. Каково им слушать всё это?» — приводит слова Азмуна «Матч ТВ».

Он отметил, что в прошлом сталкивался с подобным поведением фанатов в свой адрес.

«После чемпионата мира со мной была похожая ситуация. Дошло до того, что маме стало нехорошо в буквальном смысле. Никогда этого не забуду. Потому и говорю, что понимаю Дзюбу и его родных», — добавил иранский форвард.

Болельщики скандировали оскорбления в адрес Дзюбы во время матча сборных России и Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020, а также во время матча РПЛ «Урал» — «Спартак».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу.

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