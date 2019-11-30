Магомедшарипов: я всегда стремлюсь порадовать своих болельщиков

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов прокомментировал свой стиль ведения боя.
Магомедшарипов: я всегда стремлюсь порадовать своих болельщиков
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«Многие критикуют мою выносливость, не задумываясь, сколько энергии отнимает нестандартная работа в бою. Я всегда стремлюсь порадовать своих поклонников, но, конечно, функционал будем подтягивать по-любому. Зрелищность в бою или просто победа без риска? Чему бы вы отдали приоритет?» — написал Магомедшарипов в Instagram.

В настоящее время россиянин имеет серию из 15 побед подряд. В последнем поединке Магомедшарипов победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов назвал будущих российских чемпионов UFC.

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