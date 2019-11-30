Самедов — о результатах жеребьёвки Евро-2020: тяжёлая группа

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Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов считает, что россиянам выпала тяжёлая группа на чемпионате Европы — 2020.
Самедов — о результатах жеребьёвки Евро-2020: тяжёлая группа
  • РИА Новости

«Тяжёлая группа. Конечно, если выбирать между Финляндией и Уэльсом — первые предпочтительнее. А Дания с Бельгией — серьёзные соперники. Начинаем с бельгийцами? Наверное, лучше начинать с тем, с кем у тебя больше шансов. Начинай мы с Финляндией, было бы получше. Но тренерский штаб внесёт свои коррективы. По изначальным раскладам всё идёт к тому, что решающая игра будет с Данией. Но с Бельгией играем дома, потому будут эмоции, поддержка. Почему и там не взять очки? Понятно, что Бельгия — это фаворит группы. А Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равны. Наша сборная ни в чём не уступает Дании, потому всё 50 на 50», — сказал Самедов «Чемпионату».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее Широков назвал группу сборной России на Евро-2020 проходимой.

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