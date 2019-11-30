СКА одержал восьмую подряд победу в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

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Санкт-петербургский СКА одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одержал восьмую подряд победу в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
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Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

За первые два периода «Динамо» трижды поразило ворота СКА. Голы в активе Картера Эштона, Увиса Балинскиса и Лауриса Дарзиньша. За петербургский клуб забил Александр Барабанов.

В третьем периоде игроки СКА четырежды забили «Динамо», тем самым продлив победную серию клуба в КХЛ до восьми матчей. Шайбы в активе Евгения Кетова, Антона Бурдасова, Наиля Якупова и Антона Белова.

Ранее сообщалось, что «Металлург» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв клуб «Салават Юлаев».

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