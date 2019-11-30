Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке

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Россиянин Александр Большунов занял пятое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

Большунов преодолел дистанцию за 36 минут 0,8 секунды.

Победу одержал финн Ийво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, а третьим — его соотечественник Эмиль Иверсен.

Андрей Ларьков завершил гонку шестым, Сергей Устюгов — девятым, Иван Якимушкин — 11-м, Илья Порошкин — 20-м, Артём Мальцев — 23-м, Андрей Мельниченко — 24-м, Илья Семиков — 44-м, а Глеб Ретивых — 53-м.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева завоевала бронзу в гонке на 10 км на этапе КМ в Руке.

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