Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке

Россиянин Александр Большунов занял пятое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке.

© Tomi Hänninen/Newspix24

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Большунов преодолел дистанцию за 36 минут 0,8 секунды. Победу одержал финн Ийво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, а третьим — его соотечественник Эмиль Иверсен. Андрей Ларьков завершил гонку шестым, Сергей Устюгов — девятым, Иван Якимушкин — 11-м, Илья Порошкин — 20-м, Артём Мальцев — 23-м, Андрей Мельниченко — 24-м, Илья Семиков — 44-м, а Глеб Ретивых — 53-м. Ранее сообщалось, что Наталья Непряева завоевала бронзу в гонке на 10 км на этапе КМ в Руке.