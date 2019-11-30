«Ак Барс» расторг контракт с голкипером Гариповым

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Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с голкипером Эмилем Гариповым.
«Ак Барс» расторг контракт с голкипером Гариповым
  • ©ak-bars.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

По словам генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова, решение о расторжении контракта было принято для того, чтобы 28-летний Гарипов имел возможность получить игровую практику в другой команде.

Гарипов является воспитанником «Ак Барса» и играл за клуб с сезона-2011/12. В составе казанской команды он стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ.

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