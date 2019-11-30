Биатлонистка Мякяряйнен поделилась ожиданиями от старта сезона-2019/20

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась ожиданиями от старта Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

«Я начинаю свой 15-й сезон в биатлоне. Внутри по-прежнему порхают бабочки, но уже не так сильно, как в 2005 году. Что ж, давайте сделаем это ещё раз!» — написала Мякяряйнен в своём Instagram.

В сезоне-2018/19 36-летняя финская биатлонистка заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира.

Соревновательный сезон-2019/20 стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил сомнения, что Мартен Фуркад вернётся на свой прежний уровень.