Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на ЧМ

Женская сборная России обыграла Китай в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.

РИА Новости

Встреча прошла в Кумамото и завершилась со счётом 26:11 в пользу национальной команды. В следующем туре россиянки сыграют со сборной Аргентины. Матч состоится 2 декабря. Ранее Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года.