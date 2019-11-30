Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на ЧМ

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Женская сборная России обыграла Китай в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на ЧМ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Кумамото и завершилась со счётом 26:11 в пользу национальной команды.

В следующем туре россиянки сыграют со сборной Аргентины. Матч состоится 2 декабря.

Ранее Россия подала заявку на проведение женского ЧЕ по гандболу 2024 года.

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