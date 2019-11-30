Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в НХЛ
- Reuters
- © Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 5:2.
В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Райан Грейвз, Кейл Макар, Валерий Ничушкин и Джей Ти Комфер. У хозяев шайбы забросили Зак Смит и Патрик Кейн.
В следующем матче, который состоится 1 декабря, команды снова сыграют между собой, но уже в Денвере.
Ранее голы Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Тампа-Бэй Лайтнинг» в НХЛ.