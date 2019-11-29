Александр Емельяненко: увидите, что Кокляев не может абсолютно ничего

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос, какой у него план на боксёрский бой с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Выходить и бить до тех пор, пока не упадёт», — сказал Емельяненко в эфире РЕН ТВ.

При этом боец отметил, что ему не хочется сразу завершать поединок, а есть желание посмотреть, на что способен соперник.

«Вы увидите, что он не может абсолютно ничего. Мышцы большие, 134 кг, но внешние данные — это не показатель», — добавил Емельяненко.

На счету у Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, а также одна ничья. Для Кокляева этот бой будет дебютным.

Ранее Александр Емельяненко обратился к Кокляеву перед боем.