Александр Емельяненко обратился к Кокляеву перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву перед их поединком, который состоится по правилам бокса в Москве.

«Конечно, я не боюсь пропустить удар. Чего бояться, если по мне каждый день бьют такие, как он? Даже с большей силой. Как видите, я жив, здоров, со мной всё в порядке. Миша, держи удар, не падай сразу», — сказал Емельяненко в эфире РЕН ТВ.

На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, а также одна ничья. Для Кокляева этот бой будет дебютным.

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым.