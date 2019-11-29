Александр Емельяненко обратился к Кокляеву перед боем
«Конечно, я не боюсь пропустить удар. Чего бояться, если по мне каждый день бьют такие, как он? Даже с большей силой. Как видите, я жив, здоров, со мной всё в порядке. Миша, держи удар, не падай сразу», — сказал Емельяненко в эфире РЕН ТВ.
На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, а также одна ничья. Для Кокляева этот бой будет дебютным.
Ранее российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым.