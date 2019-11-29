Шлеменко высказался о предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего боксёрского поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
Шлеменко высказался о предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым
  • © Александр Шлеменко
  • РИА Новости

«Точно не отношусь к этому как к фрик-шоу. Более того, я немного участвовал в подготовке Михаила Кокляева. Мы с ним даже стояли в спаррингах. Не знаю, как готовился Александр Емельяненко, но Михаил проделал очень большую работу, поэтому этот бой точно не будет фрик-шоу», — приводит слова Шлеменко News.ru.

По его мнению, подобные поединки способны привлечь к единоборствам новую аудиторию. При этом, как он считает, бойцы MMA могут заинтересоваться силовыми видами спорта, которыми занимается Кокляев. Шлеменко также отметил, что Кокляев хорошо проявил себя на тренировках.

«Совсем скоро мы действительно узнаем, насколько Михаил хорош в качестве единоборца», — резюмировал Шлеменко.

Поединок Кокляева с Емельяненко состоится 29 ноября в Москве. 

На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева этот бой будет дебютным.

Ранее сообщалось, что победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс.

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