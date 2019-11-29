Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.

«Победитель будет награждён специальным поясом», — приводит слова представителя организаторов боя ТАСС.

Поединок Кокляева с Емельяненко состоится 29 ноября в Москве. Начало — в 22:40.

На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева этот бой будет дебютным.

Ранее промоутер Камил Гаджиев рассказал, чья победа выгоднее организаторам боя Кокляева с Емельяненко.