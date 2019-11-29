Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс
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- РИА Новости
«Победитель будет награждён специальным поясом», — приводит слова представителя организаторов боя ТАСС.
Поединок Кокляева с Емельяненко состоится 29 ноября в Москве. Начало — в 22:40.
На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева этот бой будет дебютным.
Ранее промоутер Камил Гаджиев рассказал, чья победа выгоднее организаторам боя Кокляева с Емельяненко.