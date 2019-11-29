Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день
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«Очень приятно, что «Оренбург» идёт навстречу и готов перенести матч. Мы готовы к любому развитию ситуации. Можем сыграть и первого декабря, и четвёртого, и в резервный день, и даже в следующем году», — цитирует Березовского «Чемпионат».
Он отметил, что ему всё равно приятно услышать о том, что соперник готов идти навстречу, но в то же время не видит ничего страшного, если переноса игры не будет.
29 ноября появилась информация, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 18-го тура РПЛ с «Оренбургом».
Ранее гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию с болезнью в команде.