Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.

«Очень приятно, что «Оренбург» идёт навстречу и готов перенести матч. Мы готовы к любому развитию ситуации. Можем сыграть и первого декабря, и четвёртого, и в резервный день, и даже в следующем году», — цитирует Березовского «Чемпионат».

Он отметил, что ему всё равно приятно услышать о том, что соперник готов идти навстречу, но в то же время не видит ничего страшного, если переноса игры не будет.

29 ноября появилась информация, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 18-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию с болезнью в команде.