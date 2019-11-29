Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию с болезнью в команде

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с заболеванием ангиной нескольких игроков команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию с болезнью в команде
  • © РИА Новости

«У четырех-пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведём ребят к нормальному состоянию», — цитирует Рубашко ТАСС.

29 ноября появилась информация, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 18-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год.

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