Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию с болезнью в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с заболеванием ангиной нескольких игроков команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«У четырех-пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведём ребят к нормальному состоянию», — цитирует Рубашко ТАСС.

29 ноября появилась информация, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 18-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год.