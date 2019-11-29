«Оренбург» готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил о готовности перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков команды соперника.

«Я переговорил с главным тренером, мы обсудили ситуацию. Раз у них ослабленный состав, то нет смысла сейчас играть. Всё зависит от «Сочи», если они скажут, что лучше перенести этот матч, то мы готовы пойти навстречу», — цитирует Кияева ТАСС.

По его словам, никто из представителей «Сочи» пока не выходил на него по поводу игры, но он сам считает правильным перенести матч.

29 ноября появилась информация, что десять футболистов «Сочи» заболели ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 18-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее врач «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов.