Футболист «Барселоны» Дембеле не выйдет на поле до конца года из-за травмы

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около десяти недель из-за травмы правого подколенного сухожилия.

Об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Игрок получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который завершился со счётом 3:1.

Таким образом, форвард не сможет сыграть в матче испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 18 декабря в Барселоне.

В этом сезоне Дембеле сыграл девять матчей в составе каталонского коллектива и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что гол Лионеля Месси помог «Барселоне» обыграть «Боруссию» и выйти в плей-офф ЛЧ.