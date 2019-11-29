Футболист «Барселоны» Дембеле не выйдет на поле до конца года из-за травмы
- © Daisuke Nakashima/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Игрок получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который завершился со счётом 3:1.
Таким образом, форвард не сможет сыграть в матче испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится 18 декабря в Барселоне.
В этом сезоне Дембеле сыграл девять матчей в составе каталонского коллектива и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что гол Лионеля Месси помог «Барселоне» обыграть «Боруссию» и выйти в плей-офф ЛЧ.