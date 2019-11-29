Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам
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- РИА Новости
«Зол ли я? А зачем злиться? Я сам виноват. Очень ждал сезона, хотелось быстрее стартануть. Стартанул — ну и закончил сразу», — приводит слова Устюгова NRK.
Россиянин был дисквалифицирован за фальстарт в четвертьфинале соревнований.
Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо установил рекорд КМ по победам в спринте.