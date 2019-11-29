Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию за фальстарт в спринте на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке.

«Зол ли я? А зачем злиться? Я сам виноват. Очень ждал сезона, хотелось быстрее стартануть. Стартанул — ну и закончил сразу», — приводит слова Устюгова NRK.

Россиянин был дисквалифицирован за фальстарт в четвертьфинале соревнований.

Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо установил рекорд КМ по победам в спринте.