Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам

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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию за фальстарт в спринте на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке.
Устюгов прокомментировал свою дисквалификацию в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Зол ли я? А зачем злиться? Я сам виноват. Очень ждал сезона, хотелось быстрее стартануть. Стартанул — ну и закончил сразу», — приводит слова Устюгова NRK.

Россиянин был дисквалифицирован за фальстарт в четвертьфинале соревнований.

Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо установил рекорд КМ по победам в спринте.

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