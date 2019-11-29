Баскетболист ЦСКА Джеймс: меня удивила Москва
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- РИА Новости
«Меня удивила Москва. Раньше я приезжал сюда, останавливался только в отелях и не гулял по городу. Оказалось, что здесь очень много интересных вещей, которыми можно заняться», — цитирует баскетболиста пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Майк Джеймс летом подписал контракт с ЦСКА, после того как закончилось его соглашение с миланской «Олимпией».
Ранее сообщалось, что Клайберн номинирован на включение в символическую сборную десятилетия Евролиги.