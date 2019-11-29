Определились 13 участников плей-офф Лиги Европы

По итогам матчей пятого тура группового раунда футбольной лиги Европы, которые состоялись в четверг, 28 ноября, стали известны ещё несколько участников плей-офф Лиги Европы.

На данный момент путёвки в 1/16 финала турнира себе обеспечили 13 команд — испанские «Эспаньол» и «Севилья», португальские «Спортинг» и «Брага», английские «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», немецкий «Вольфсбург», шотландский «Селтик», кипрский АПОЕЛ, швейцарский «Базель», австрийский ЛАСК, бельгийский «Гент» и голландский АЗ.

Остальные 19 команд-участниц матчей на вылет определятся через две недели.

Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы сохраняет российский «Краснодар». Чтобы пробиться в следующий раунд турнира, «быкам» необходимо на выезде обыгрывать испанский «Хетафе» в заключительном туре группового раунда, матчи которого запланированы на 12 декабря.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и утратил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.