Мостовой о санкциях за оскорбления Дзюбы: можно просто закрыть всем рты скотчем

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что фанаты не должны нести строгой ответственности за оскорбления Артёма Дзюбы на матчах.

«Болельщиков «Спартака» тоже понять можно, они выражают своё мнение. И тем, и другим надо относиться к этому поспокойнее, как и СМИ, которые раздувают очень сильно. Сейчас ведь кто больше кричит и орёт, тот становится популярнее. Ну крикнули, мне бы тоже было неприятно, но ведь выиграли в Сан-Марино и поехали дальше. В РПЛ не должны применять санкции к клубам за такое, ведь это происходит везде, и тогда можно просто закрыть всем рты скотчем», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, почему болельщики «Спартака» стали оскорблять нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.