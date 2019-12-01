Мостовой о санкциях за оскорбления Дзюбы: можно просто закрыть всем рты скотчем

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Бывший футболист Александр Мостовой считает, что фанаты не должны нести строгой ответственности за оскорбления Артёма Дзюбы на матчах.
Мостовой о санкциях за оскорбления Дзюбы: можно просто закрыть всем рты скотчем
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Болельщиков «Спартака» тоже понять можно, они выражают своё мнение. И тем, и другим надо относиться к этому поспокойнее, как и СМИ, которые раздувают очень сильно. Сейчас ведь кто больше кричит и орёт, тот становится популярнее. Ну крикнули, мне бы тоже было неприятно, но ведь выиграли в Сан-Марино и поехали дальше. В РПЛ не должны применять санкции к клубам за такое, ведь это происходит везде, и тогда можно просто закрыть всем рты скотчем», — заявил Мостовой RT.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, почему болельщики «Спартака» стали оскорблять нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

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