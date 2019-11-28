Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Базелем»

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Пресс-служба российского «Краснодара» объявила стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем».
Стал известен состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Базелем»
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С первых минут за «Краснодар» сыграют Станислав Крицюк, Урош Спаич, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон, Тонни де Вильена, Вандерсон, Магомед-Шапи Сулейманов и Ари.

В запасе остались Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Юнес Намли, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Иван Игнатьев и Маркус Берг.

Матч состоится 28 ноября в Краснодаре на одноимённом стадионе в 18:50 мск.

Ранее Сергей Матвеев заявил, что для «Краснодара» важно победить «Базель» в матче ЛЕ.

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